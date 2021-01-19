Слепаков похвастался своей сестрой с шикарными вокальными данными

Юморист с гордостью представил свою талантливую родственницу.

Семён Слепаков опубликовал в своём Instagram-аккаунте фрагмент выступления оперной певицы, которую он представил, как свою сестру Маргариту Слепакову.

"Это — моя сестра @margaritaslepakova. Как выясняется, не все в нашей семье плохо поют. Марго, горжусь тобой! Ты крутая!", — написал Семён под видео, на котором девушка в спортивном костюме поёт оперную партию под аккомпанемент небольшого оркестра.

О Маргарите Слепаковой известно, что она училась в музыкальном университет имени Фредерика Шопена в Варшаве. Маргарита — обладательница меццо-сопрано.

"В конце октября, в промежутке между двумя локдаунами, лишенные концертов, работы и, не имея возможности поделиться музыкой с аудиторией, мы встретились в этой красивой старой синагоге в маленьком городке в Эльзасе, чтобы вместе играть и записывать музыку. Это невероятная привилегия иметь таких удивительных и талантливых друзей (музыкантов, кинематографистов и звукорежиссеров) и иметь возможность создавать что-то вместе из чистой любви к тому, что мы делаем", — написала Маргарита Слепакова под видео.

Подписчики были удивлены тем, что Слепаков так долго скрывал от публики свою сестру с невероятно красивым голосом.