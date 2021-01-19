Борис Корчевников уже давно скрывает свою личную жизнь. Несколько раз телеведущий говорил, что разуверился и смирился с тем, что останется холостяком.
Недавно к нему на передачу пришёл известный адвокат Александр Добровинский. В ходе эфира он продемонстрировал умение завязывать галстук-бабочку.
"Боже мой. У меня никаких шансов. Я продолжу носить бабочки на резинке и так и останусь холостым", — прокомментировал его навык Корчевников.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.