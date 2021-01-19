Борис Корчевников планирует остаться холостым

Борис Корчевников уже давно скрывает свою личную жизнь. Несколько раз телеведущий говорил, что разуверился и смирился с тем, что останется холостяком.

Недавно к нему на передачу пришёл известный адвокат Александр Добровинский. В ходе эфира он продемонстрировал умение завязывать галстук-бабочку.