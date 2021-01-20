Анфиса Чехова рассказала, как сын отреагировал на её фото в стиле ню

Ведущая снова порадовала подписчиков откровенной фотосессией.

Анфиса Чехова опубликовала в своём в Instagram фото на фоне панорамного окна в одном из отелей города Сочи. Звезда запечатлена в пикантной позе. Обнажённое тело Чехова прикрывает белой простынёй.

"Стою у окна в моем отеле "Чайка" и думаю, что море, лучше любого психолога, успокаивает, наполняет мудростью и энергией, гармонизирует и приводит мысли в порядок. Просто ежедневно смотреть на бушующие волны, и всё встает на свои места", — пофилософствовала Анфиса под снимком в лучших традициях Instagram-постов с обнажённой натурой.

Интернет-моралисты упрекнули артистку, напомнив ей, что она мать.

"А как ваш сын отреагирует на эту фотку?", — поинтересовались принципиальные интернет-пользователи.

Чехову такой вопрос нисколько не смутил.

"Говорит что у мамы красивая пухлая попочка", — объяснила Анфиса.

Подписчики оценили эстетику снимка Чеховой, отметив, что это одна из самых целомудренных фотографий ведущей.