Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти. Об этом сообщило издание Super. ru.

Незадолго до трагедии артистка начала встречаться с судьей Вячеславом Кудрей. Пара тщательно распланировала своё будущее. Певица сильно хотела родить ещё одного ребёнка, но самостоятельно не могла этого сделать из-за проблем со здоровьем. Тогда она сохранила свой биоматериал, чтобы его могла использовать суррогатная мать.

После смерти Началовой её возлюбленный реализовал их планы, и на свет появился мальчик. Сейчас он часто посещает родителей певицы.