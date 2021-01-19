Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти. Об этом сообщило издание Super. ru.
Незадолго до трагедии артистка начала встречаться с судьей Вячеславом Кудрей. Пара тщательно распланировала своё будущее. Певица сильно хотела родить ещё одного ребёнка, но самостоятельно не могла этого сделать из-за проблем со здоровьем. Тогда она сохранила свой биоматериал, чтобы его могла использовать суррогатная мать.
После смерти Началовой её возлюбленный реализовал их планы, и на свет появился мальчик. Сейчас он часто посещает родителей певицы.
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