Юмористка Елена Степаненко сообщила, что в ближайшее время не планирует делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболела недугом и приобрела антитела.
"Как будет дальше — время покажет. Я ежегодно на протяжении семи лет делала прививку против гриппа. И за эти годы заболела дважды, да и то вирусной ангиной", — написала артистка в Instagram.
Степаненко отметила, что с доверием относится к вакцинам отечественного производства, поскольку сама регулярно их использовала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.