Елена Степаненко переболела коронавирусом

Юмористка Елена Степаненко сообщила, что в ближайшее время не планирует делать прививку от коронавируса, поскольку уже переболела недугом и приобрела антитела.

"Как будет дальше — время покажет. Я ежегодно на протяжении семи лет делала прививку против гриппа. И за эти годы заболела дважды, да и то вирусной ангиной", — написала артистка в Instagram.

Степаненко отметила, что с доверием относится к вакцинам отечественного производства, поскольку сама регулярно их использовала.