Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не расходились, а продолжали поддерживать близкие отношения в течение всей истории с разводом. Они специально поддерживали ажиотаж вокруг этой истории, чтобы заработать "большие деньги".

Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

"Просто окружающим было выгодно, чтобы они скандалили, ведь на этом можно было заработать большие деньги. Это также касается дочери Лидии Николаевны Ольги, которая преследовала свои цели. Честно сказать, это я настоял на разводе отца, потому что не хотел, чтобы часть его наследства перешла той же Ольге. А так, я восхищаюсь парой папы и Лидии Николаевны", — рассказал он.