С недавних пор бывший участник "Кривого зеркала" Александр Морозов начал активно вести социальные сети. На него уже подписались многие поклонники передачи.
Недавно артист серьёзно напугал поклонников, опубликовав видео из больницы. Подписчики предположили, что у Морозова серьёзные проблемы со здоровьем.
"Плановый ремонт, скоро буду как огурец", — успокоил поклонников Морозов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.