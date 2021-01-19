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Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов попал в больницу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

С недавних пор бывший участник "Кривого зеркала" Александр Морозов начал активно вести социальные сети. На него уже подписались многие поклонники передачи.

Недавно артист серьёзно напугал поклонников, опубликовав видео из больницы. Подписчики предположили, что у Морозова серьёзные проблемы со здоровьем.

"Плановый ремонт, скоро буду как огурец", — успокоил поклонников Морозов.

Автор: Алексей Корнеев
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