Ушёл из жизни народный артист России Алексей Евсюков

На 72-м году жизни скончался народный артист России, композитор Алексей Евсюков.

Об этом сообщил продюсер Константин Полещук. По его словам, причиной смерти композитора стала коронавирусная инфекция.