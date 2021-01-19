На 72-м году жизни скончался народный артист России, композитор Алексей Евсюков.
Об этом сообщил продюсер Константин Полещук. По его словам, причиной смерти композитора стала коронавирусная инфекция.
"Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы — и COVID все разрушил", — написал Полещук в Instagram.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.