Автор "Дома-2" объяснил, кто "утопил" проект

Главный создатель шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров заявил, что контент оригинального проекта, который он когда-то создал, утерян навсегда.

В этом он обвинил "одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, нарощенными волосами и пельменями в губах".

"Зачем человеку смотреть на нарощенные волосы, которые стоят как его годовая зарплата? Какое отношение это все имеет к реальной жизни? Люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах", — добавил Комиссаров.

Также Комиссаров утверждает, что права на трансляцию шоу, которые он хочет купить, могут стоить 1 доллар.