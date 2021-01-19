Главный создатель шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров заявил, что контент оригинального проекта, который он когда-то создал, утерян навсегда.
В этом он обвинил "одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, нарощенными волосами и пельменями в губах".
"Зачем человеку смотреть на нарощенные волосы, которые стоят как его годовая зарплата? Какое отношение это все имеет к реальной жизни? Люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах", — добавил Комиссаров.
Также Комиссаров утверждает, что права на трансляцию шоу, которые он хочет купить, могут стоить 1 доллар.
"Почему 1 доллар? Судя по заявлению, шоу закрыто навсегда, признано убыточным. Если на его место поставить бесплатный повтор, ничего не изменится. И если на родном канале, где реалити просуществовало 17 лет, оно не собирает аудиторию, то на другом — тем более не будет", — пояснил продюсер.
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