Игорь Николаев только один раз сбривал усы перед принятием присяги в армии. Певец всю жизнь носит густую растительность под носом и не собирается от неё избавляться.

Своё пристрастие к усам артист объяснил модой 80-х.

"Тогда много было людей с усами: Миша Боярский, Розенбаум… Потом у меня был кумир детства — Владимир Мулявин из ансамбля "Песняры". У него были прямо усищи! Да и вся группа ходила с усами, тот же Леня Борткевич. Я помню еще пол-"Рецитала" их носили. Вообще, если посмотреть фото 80-х, то там 90 процентов таких людей. Так у меня усы и прижились", — объяснил Николаев.