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Цискаридзе снова прокомментировал гей-скандал с его участием

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно в социальных сетях были опубликованы снимки, порочащие честь Николая Цискаридзе. Танцор сразу же заявил, что фотографии были сделаны с помощью монтажа.

"Когда мне показывают очередные ваши художества, я понимаю, как скудна ваша фантазия и узок спектр услуг. Большие заказчики, ну нельзя так палиться! Ведь колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов! Особый респект всем здравомыслящим людям и моим добрым и верным друзьям!" — отметил артист.

Автор: Алексей Корнеев
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