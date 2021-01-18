Недавно в социальных сетях были опубликованы снимки, порочащие честь Николая Цискаридзе. Танцор сразу же заявил, что фотографии были сделаны с помощью монтажа.

"Когда мне показывают очередные ваши художества, я понимаю, как скудна ваша фантазия и узок спектр услуг. Большие заказчики, ну нельзя так палиться! Ведь колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов! Особый респект всем здравомыслящим людям и моим добрым и верным друзьям!" — отметил артист.