Похороны Бориса Грачевского состоялись 17 января на Троекуровском кладбище в Москве.
Вдову режиссёра Екатерину Белоцерковскую держали под руки близкие родственники, поскольку она была убита горем. Грачевского хоронили при морозе в минус 20 градусов, поэтому вдову несколько раз водили в машину, чтобы отогреть.
"Хоронили Бориса Юрьевича при морозе минус 20. Его безутешная вдова Екатерина Белоцерковская почернела от горя и еле стояла на ногах. Ее бережно поддерживали под руки близкие и несколько раз уводили в машину хоть немного погреться", — рассказал корреспондент "Экспресс-газеты", который присутствовал на похоронах.
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