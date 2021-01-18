Вдова Грачевского отказывалась отходить от могилы мужа

Похороны Бориса Грачевского состоялись 17 января на Троекуровском кладбище в Москве.

Вдову режиссёра Екатерину Белоцерковскую держали под руки близкие родственники, поскольку она была убита горем. Грачевского хоронили при морозе в минус 20 градусов, поэтому вдову несколько раз водили в машину, чтобы отогреть.