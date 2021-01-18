Ольга Бузова станет ведущей нового сезона шоу "Последний герой". Об этом она сообщила подписчикам, прилетев с острова Бали, где звезда отдыхала вместе со своим возлюбленным.

"Я была бы не я, если бы даже в этом прекрасном отпуске не задумывалась о работе. В какой-то момент мне стало очень не хватать съемок, рабочего драйва, но в холодной Москве весь рабочий драйв обязательно остудят суровые "-17". Я подумала, что идеально было бы оказаться на съемках на каком-нибудь необитаемом острове, вдали от цивилизации — под палящим солнцем, с пальмами вместо декораций", — написала певица в Instagram.