Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной, но его заперли в квартире

Новогодние праздники Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина внезапно провели вместе. Пара якобы примирилась после громкого скандала.

Однако сейчас Федосеева-Шукшина бьёт тревогу, утверждая, что продюсера не выпускают из собственной квартиры. Эту информацию подтвердил его PR-директор Вадим Горжанкин.