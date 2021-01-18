Новогодние праздники Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина внезапно провели вместе. Пара якобы примирилась после громкого скандала.
Однако сейчас Федосеева-Шукшина бьёт тревогу, утверждая, что продюсера не выпускают из собственной квартиры. Эту информацию подтвердил его PR-директор Вадим Горжанкин.
"Его полностью контролирует какой-то мужчина, которого Бари-младший именует нанятой им охраной. Этот якобы охранник никого не пускает в квартиру. Ему требуется срочная медицинская помощь. Его надо спасать. Иначе его скоро не будет", — пояснил представитель продюсера.
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