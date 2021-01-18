Антон Привольнов будет вести шоу "Звёзды сошлись" на ТНТ вместе с Лерой Кудрявцевой. Передача с его участием выйдет в эфир уже 24 января.

"Надеюсь, что программа "Звезды сошлись" станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее!

Со многими звездами я уже знаком, мы встречались в неформальной обстановке у них на кухне, когда я инспектировал их холодильники, так что я уже, как минимум, знаю, что они едят, а вот что они за люди, я очень скоро выясню и расскажу телезрителям НТВ", — сообщил Привольнов.