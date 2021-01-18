Лазарев бросил Малиновского и вернулся в Москву

Сергей Лазарев бросил Александра Малиновского и вернулся в Москву.

Об этом певец сообщил в своём Instagram. Он также написал, что "на многое посмотрел другими глазами" за время отпуска на Бали.

"Я навсегда запомню эту поездку… Случайности неслучайны… Я на многое посмотрел другими глазами! Спасибо, надеюсь подольше сохранить эту гармонию и в шумной Москве… P. s. Ну, и какие же тут закаты", — написал артист.

Сейчас Лазареву предстоит бурная творческая деятельность, а Малиновский остался на Бали, где он проживает на регулярной основе.