Известный продюсер Валерий Комиссаров, который стал автором проекта "Дом-2", захотел выкупить права на шоу у телеканала ТНТ.

Напомним, недавно канал принял решение закрыть "Дом-2".

"Все это время я внимательно следил за "ДОМом-2" и понимал, что он становится совсем не тем, каким я его придумал изначально — реалити-шоу перестало быть реальным. Таких звезд, которых я открыл — Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Солнцева, Мая, Меньщикова и других — с 2014 года не появилось ни одной.

То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей. Но "ДОМ-2" — это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы. Я знаю, как должен развиваться "ДОМ-2", чтобы стать не просто интересным, но таким же феноменальным, как и в первое десятилетие", — заявил Комиссаров.