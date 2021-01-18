Оксана Самойлова рассказала, что запретила своему мужу рэперу Джигану принимать участие в шоу "Холостяк". Об этом модель сообщила в Instagram.
"Я истязаю его семейными отпусками, домашними вечерами, количеством детей и запрещаю ему идти на "Холостяка", — пишет Самойлова.
Сам рэпер недавно рассказал, что с ним происходило в одной из наркологических лечебниц.
"Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна… Родные тоже переживали. Жена меня спасла", — утверждал Джиган.
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