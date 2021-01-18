Оксана Самойлова запретила мужу участвовать в "Холостяке"

Оксана Самойлова рассказала, что запретила своему мужу рэперу Джигану принимать участие в шоу "Холостяк". Об этом модель сообщила в Instagram.

"Я истязаю его семейными отпусками, домашними вечерами, количеством детей и запрещаю ему идти на "Холостяка", — пишет Самойлова.

Сам рэпер недавно рассказал, что с ним происходило в одной из наркологических лечебниц.