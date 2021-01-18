Несмотря на 80-летие, актриса Ирина Соколова активно трудится, не покладая рук.
Она продолжает играть в спектаклях, а родственники Соколовой часто жалуются, что она не уделяет им внимание из-за напряжённого рабочего графика.
Однако в детстве артистка была очень слабым ребёнком и однажды находилась на грани жизни и смерти. Соколова вместе с мамой переехала из Мурманска в Ленинград сразу после начала Великой Отечественной войны. Позже им пришлось в спешке покидать город, когда его взяли в блокаду немцы.
"Мест катастрофически не хватало, и когда мы выезжали в полуторке, я умирала и так плохо выглядела, что маме кричали: "Выбросите ребенка! Он все равно уже мертвый, только занимает место". И мамочка так вцепилась в меня, что когда мы приехали на Большую землю, ее руки пришлось разжимать", — рассказала Соколова.
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.