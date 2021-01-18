Актриса Ирина Соколова рассказала, как её могла выкинуть мать

Несмотря на 80-летие, актриса Ирина Соколова активно трудится, не покладая рук.

Она продолжает играть в спектаклях, а родственники Соколовой часто жалуются, что она не уделяет им внимание из-за напряжённого рабочего графика.

Однако в детстве артистка была очень слабым ребёнком и однажды находилась на грани жизни и смерти. Соколова вместе с мамой переехала из Мурманска в Ленинград сразу после начала Великой Отечественной войны. Позже им пришлось в спешке покидать город, когда его взяли в блокаду немцы.