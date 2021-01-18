Актриса Яна Поплавская развелась с Сергеем Гинзбургом в 2011 году. Тогда артистка лишилась практически всего, поэтому и возненавидела бывшего мужа.

"Когда я развелась со своим мужем, я ненавидела его так, что это сжирало меня. Сжирало страшно. Все, что написано о ненависти в мировой литературе, — правда… Развод сильно меня поменял — вот как меняет людей война. Мне было больно от того, что я прожила с человеком четверть века и, по сути, не знала его.

Мой муж меня не только предал, но и оставил ни с чем. Я решила, что бессмысленно тратить время на суды. Нужно было подниматься, большие мегаполисы заточены на то, чтобы тут работали, а не распускали слюни", — рассказала Поплавская.