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Вера Брежнева рассказала про редкие встречи с Меладзе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Даже в разлуке с мужем певица сумела найти положительные моменты.

38-летняя Вера Брежнева объяснила, что долго изучала Константинв Меладзе.

По её словам, она согласилась на замужество после того, как убедилась, что она может полностью доверять продюсеру.

"После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу", — рассказала певица на YouTube-канале Армана Давлетярова.

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Автор: Елена Былкина
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