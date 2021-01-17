Бывшая жена худрука "Ералаша" тяжело переживает смерть экс-супруга, несмотря на все прежние разногласия.

34-летняя Анна Грачевская рассказала, что о смерти Бориса Юрьевича ей сообщила вдова режиссёра Екатерина Белоцерковская.

Анна воспитывает дочь Грачевского — восьмилетнюю Василису.

"Простите, что пишу, но мне хочется с кем-то поделиться. Дома не могу, там Вася, она не должна меня видеть такой. У нас с Борей были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым… Память автоматически шлет только хорошее. Самое главное, что у нас была, есть и будет самая главная любовь — Василиса Борисовна", — написала Анна в микроблоге.