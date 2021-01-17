Талия вышла из чата: Ивлеева показала, как выглядела в юности

Ведущая "Орла и решки" вспомнила дела давно минувших дней.

Настя Ивлеева решила побаловать подписчиков жемчужинами личного фотоархива. Она опубликовала шесть снимков, с каждым из которых связан определённый период её жизни еще до того, как она стала известной.

"Пока я тут значит приболела, решила почистить фотопленку и наткнулась на архивные фотки. На первой фотке я праздную свои 21! (талия вышла из чата), остальные, где у меня чёрные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Мск, 2015 год ! Кстати, 2 и 3 фотка это день, когда я ходила по собеседованиям на вакансию "Хостес" и на предпоследней как раз уже фотки с Чайхоны на Крылацком, куда меня и Маришку (мы вместе валили из Петербурга) взяли на работу!", — поделилась воспоминаниями Настя.

Блогер и ведущая вспомнила, что в клетчатую рубашку и косуху она облачилась неслучайно, так как ожидался приезд Егора Крида и управляющая попросила сотрудниц одеться в стиле R&B. Крида в тот вечер девушки так и не дождались.