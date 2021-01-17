Самойлова намерена судиться с блогерами за критику её косметики

Супруга Джигана решила прекратить хейтерские атаки, обратившись к помощи закона.

Оксане Самойловой, которая открыла линейку косметических средств собственного бренда, надоели нападки на её продукцию.

Блогер Катя Конасова оказалась в списке тех, кто своими высказываниями якобы наносит убытки бизнесу Самойловой.