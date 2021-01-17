Супруга Джигана решила прекратить хейтерские атаки, обратившись к помощи закона.
Оксане Самойловой, которая открыла линейку косметических средств собственного бренда, надоели нападки на её продукцию.
Блогер Катя Конасова оказалась в списке тех, кто своими высказываниями якобы наносит убытки бизнесу Самойловой.
"Оксана Самойлова от лица своего бренда косметики прислала мне претензию с требованием извиниться за выпуск со сравнением с брендом Mixit, иначе компания подаст в суд. Что ж, пора просить прощения", — сообщает на YouTube-канале Катя Конасова.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".