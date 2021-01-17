Гальцев опубликовал свежее фото помолодевшей Регины Дубовицкой

Регина Дубовицкая со всей честной компанией "Аншлага" вспомнили, как всё начиналось.

"Мама" юмористической передачи с более чем тридцатилетней историей пришла в гости к Геннадию Ветрову.

"Вчера в гостях у Ветровых. Стол и стулья "ломились" от яств и последствий наших новогодних пирушек поэтому мы с Юрой Гальцевым не стали рисковать, перегружать хозяйский диван и уселись на пол паркет выдержал. С сегодняшнего дня на диету…", — написала Елена Воробей в своём Instagram-аккаунте под совместным снимком.

О празднике также написал пост Юрий Гальцев.

"Вчера у Геннадия дома, хотели посмотреть " Аншлаг", не получилось, все вспоминали кто, когда и под " каким соусом" туда попал. Я вчера узнал, что меня в Питере увидела Клара Новикова, и предложила посмотреть на меня Регине. У каждого были свои истории, но история нашей дружбы продолжается. "Аншлаг" многих раскрутил, мы собирали стадионы", — поведал Гальцев.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что на снимке Регина Игорьевна выглядит неплохо. На фото можно узнать ту самую Регину Дубовицкую, которую запомнили молодой и цветущей.

Ранее поклонников Дубовицкой напугал её снимок, на котором с трудом можно было узнать ведущую "Аншлага".