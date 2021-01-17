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Прусикин из Little Big похвастался, что спас девочку от цунами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкант наглядно продемонстрировал свою доблесть и бесстрашие.

Прусикин из Little Big похвастался, что спас девочку от цунами

Илья Прусикин сейчас отдыхает на тропическом побережье.

В райском уголке планеты он снимает захватывающие видео.

Эпатажный исполнитель показал финальные кадры своего подвига: Прусикин бежит вдоль побережья, а на руках у него — маленькая девочка. Певец спешно передаёт ребёнка в руки благодарной матери.

"Введу вас в курс дела. Была гигантская цунами (46 метров). Я красиво скакал на белой лошади по пляжу в белой рубашке, само собой в рапиде. Я увидел беспокойную мать и решил поинтересоваться, что случилось. Она показала на гигантскую волну в которой беспомощный ребёнок просил помощи.

Я кинул все свои дела (я ехал на премию самый сексуальный человек в мире по версии всех журналов всего мира) и начал бороться с волной с помощью особенных приемов джиуджицу (в прошлом году я получил медаль за самый крутой приём). Спустя 24 секунды мне удалось победить цунами и я благополучно спас ребёнка", — написал Прусикин в Instagram под видео.

"Барон Мюнхаузен" современности рассказал, что мэр Солнечногорска наградил его за спасение ребёнка.

Прусикин объяснил, что не мог поступить иначе, ведь жизнь ребёнка важнее любой премии.

Автор: Елена Былкина
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