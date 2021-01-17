Музыкант наглядно продемонстрировал свою доблесть и бесстрашие.
Илья Прусикин сейчас отдыхает на тропическом побережье.
В райском уголке планеты он снимает захватывающие видео.
Эпатажный исполнитель показал финальные кадры своего подвига: Прусикин бежит вдоль побережья, а на руках у него — маленькая девочка. Певец спешно передаёт ребёнка в руки благодарной матери.
"Введу вас в курс дела. Была гигантская цунами (46 метров). Я красиво скакал на белой лошади по пляжу в белой рубашке, само собой в рапиде. Я увидел беспокойную мать и решил поинтересоваться, что случилось. Она показала на гигантскую волну в которой беспомощный ребёнок просил помощи.
Я кинул все свои дела (я ехал на премию самый сексуальный человек в мире по версии всех журналов всего мира) и начал бороться с волной с помощью особенных приемов джиуджицу (в прошлом году я получил медаль за самый крутой приём). Спустя 24 секунды мне удалось победить цунами и я благополучно спас ребёнка", — написал Прусикин в Instagram под видео.
"Барон Мюнхаузен" современности рассказал, что мэр Солнечногорска наградил его за спасение ребёнка.
Прусикин объяснил, что не мог поступить иначе, ведь жизнь ребёнка важнее любой премии.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".