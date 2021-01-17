Несколько дней назад Алёна Хмельницкая сообщила в соцсетях, что заболела коронавирусом.
Актриса решила не обращаться за медицинской помощью и лечилась от опасного заболевания дома. Однако уже 17 января артистку срочно доставили в больницу. Хмельницкая поспешила успокоить поклонников и заявила, что с неё всё хорошо, но для более быстрого выздоровления она решила лечь в больницу.
"Дорогие друзья! Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. Я на связи. Берегите себя", — написала актриса в Instagram.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".