Алёна Хмельницкая госпитализирована с коронавирусом

Несколько дней назад Алёна Хмельницкая сообщила в соцсетях, что заболела коронавирусом.

Актриса решила не обращаться за медицинской помощью и лечилась от опасного заболевания дома. Однако уже 17 января артистку срочно доставили в больницу. Хмельницкая поспешила успокоить поклонников и заявила, что с неё всё хорошо, но для более быстрого выздоровления она решила лечь в больницу.