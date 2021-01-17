Костенко рассказала, как она справилась с нападками Бузовой

Модель рассказала, как утихомирить проигравшую соперницу.

Анастасию Костенко до сих пор упрекают в том, что она увела у Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова.

Поющая ведущая во многих интервью говорила о том, что именно измена мужа стала причиной их расставания.

Ольга периодически упоминала о женщине, к которой ушёл её супруг, в негативном ключе.

Костенко, отвечая на вопросы подписчиков, объяснила, как следует себя вести в подобной ситуации.