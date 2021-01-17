Модель рассказала, как утихомирить проигравшую соперницу.
Анастасию Костенко до сих пор упрекают в том, что она увела у Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова.
Поющая ведущая во многих интервью говорила о том, что именно измена мужа стала причиной их расставания.
Ольга периодически упоминала о женщине, к которой ушёл её супруг, в негативном ключе.
Костенко, отвечая на вопросы подписчиков, объяснила, как следует себя вести в подобной ситуации.
"Если вы даете реакцию, значит вас это цепляет. Зачем вы тем самым наделяете бывшую энергией? Как бы банально это не звучало — проработайте себя от и до, тогда поймете, насколько все равно становится на многие вещи. Что происходит извне — пусть остается там же. Не зря оно и там", — дала совет Анастасия.
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