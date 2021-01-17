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Кристина Асмус рассказала, на что она готова ради роли

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса поспешила объяснить, что её новый имидж никак не связан с разводом.

Кристина Асмус рассказала, на что она готова ради роли

Кристина Асмус недавно перекрасилась из блондинки в брюнетку. Многие поклонники отметили, что изменения получились удачными — темный цвет волос отлично подчёркивает красивый цвет глаз.

Нашлись, однако, и те, кто считает, что блонд больше подходил артистке.

Кристина впервые объяснила, почему она решилась на столько кардинальные перемены во внешности.

"Удивительно, но это было одно из самых легких решений в моей жизни! На него мне потребовалось максимум несколько секунд. При том, что я никогда в жизни не красила и не тонировала волосы. Я очень рада, что продюсеры предложили этот эксперимент. И категорически были против парика, потому что он выглядит неестественно", — разъяснила недоумения поклонников Кристина в своём микроблоге.

Влюблённая в актёрскую профессию женщина призналась, что готова еще на большие жертвы, если того требует творчество.

"У меня вообще очень часто спрашивают готова ли я меняться ради роли? Ребят, да мечтаю! Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови. Сделать героине брекеты или сточить зубы, в конце концов. Поправиться на любое количество килограмм, похудеть, научиться разным навыкам. В этих трансформациях и есть самый кайф!!!!!", — рассказала Асмус.

Для какой именно роли актриса перекрасилась в брюнетку Асмус обещала рассказать позже.

Автор: Елена Былкина
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