Успенская посоветовала летать частными самолётами в пандемию

Королева русского шансона опубликовала в своём аккаунте интересное видеообращение.

Любовь Успенская обратилась к подписчикам, рассказав о преимуществах полётов на частном авиатранспорте.

Певица в кадре сидит в небольшом салоне самолёта. Под гул мотора летательного аппарата исполнительница рассказала о трудностях, которые испытывают артисты в пандемию.

Успенская объяснила, что концертная деятельность её затруднена тем, что приходится постоянно делать тесты на коронавирус. Иногда, по словам певицы, результаты тестов задерживаются из-за чего рушится концертный график.

Выход певица нашла в том, чтобы летать частными рейсам. Успенская объяснила, что на частных самолётах летать выгоднее и комфортнее.