Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл

Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.

По его словам, эмоциональное состояние Гарри после переезда в США сильно изменилось. Внук Елизаветы II так и не смог прижиться на новом месте, поэтому до сих пор хочет вернуться домой, а также удивлён коварному влиянию супруги, которая заставила его переехать.