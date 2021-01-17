Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.
По его словам, эмоциональное состояние Гарри после переезда в США сильно изменилось. Внук Елизаветы II так и не смог прижиться на новом месте, поэтому до сих пор хочет вернуться домой, а также удивлён коварному влиянию супруги, которая заставила его переехать.
"Я думаю, Гарри убит горем из-за ситуации с его семьей. Ведь отношения явно неидеальны. Это был очень трудный год для всех. Я думаю, они борются со своим положением в жизни. Уильям тоже. Ему также нелегко", — пояснил Брэдби.
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