Сыну Грачевского могут списать многомиллионный долг

Недавно стало известно, что сын Бориса Грачевского задолжал банку почти миллиард рублей. Чтобы помочь Максиму, режиссёр заложил свой загородный дом. Однако это не помогло парню выпутаться из долговой кабалы.

Юрист Дмитрий Кваша считает, что большую часть долга парню могут списать через процедуру банкротства.