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Сыну Грачевского могут списать многомиллионный долг

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно стало известно, что сын Бориса Грачевского задолжал банку почти миллиард рублей. Чтобы помочь Максиму, режиссёр заложил свой загородный дом. Однако это не помогло парню выпутаться из долговой кабалы.

Юрист Дмитрий Кваша считает, что большую часть долга парню могут списать через процедуру банкротства.

"В первую очередь в счет долга может быть списано имущество, недвижимость, если это не единственное жилье. Все остальное обычно изымается, кроме предметов первой необходимости. Все, что не будет погашено при реализации имущества, остается на совести должника", — пояснил правозащитник "Экспресс-газете".

Автор: Алексей Корнеев
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