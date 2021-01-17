Я забуду тебя, я не буду рыдать: Пелагея станцевала на пляже в Дубае

Певица опубликовала видео с отдыха в ОАЭ.

Пелагея отдыхает сейчас с дочкой Таисией в Объединённых Арабских Эмиратах.

На видео девочка в арафатке на голове любуется верблюдами и бедуинами из окна автомобиля. Девочка еде сдерживает свой восторг.

"С Вами всё в порядке?" — интересуется вежливый ребёнок у встречных бедуинов, чем вызывает смех матери.

Затем следуют кадры, на которых Пелагея со своей маленькой дочкой танцует на морском побережье.

За кадром звучит песня Натальи Ветлицкой.

"Посмотри в глаза — я хочу сказать: я забуду тебя, я не буду рыдать, Я хочу узнать, на кого ты меня променял, Но больше не звони и меня не зови", — поётся в хите 90-х.

Интернет-пользователи предположили, что выбор песни не случаен, а слова, звучащие в ней, обращены к экс-супругу Пелагеи Ивану Телегину.