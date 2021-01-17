Подруга Тимати рассказала об отношениях с рэпером

Девушка впервые прокомментировала совместные кадры с кумиром молодёжи.

Insta-диву Анастасию Вербовую заметили с исполнителем на весёлой вечеринке в ОАЭ. Публика не могла не обратить внимания на шикарную шатенку, которая отлично проводила время в компании с известным рэпером.

Поклонники Тимура Юнусова тут же вспомнили об обручальном кольце с бриллиантом за баснословную сумму, которым заинтересовался шоумен в ювелирном салоне.

Связав два этих факта, фанаты заподозрили, что именно Вербовая — та самая девушка, которая претендует на звание невесты Тимати. Кроме того, возникло предположение, что именно Анастасия стала финалисткой шоу "Холостяк".

Сама модель данные слухи не подтвердила.