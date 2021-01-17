Девушка впервые прокомментировала совместные кадры с кумиром молодёжи.
Insta-диву Анастасию Вербовую заметили с исполнителем на весёлой вечеринке в ОАЭ. Публика не могла не обратить внимания на шикарную шатенку, которая отлично проводила время в компании с известным рэпером.
Поклонники Тимура Юнусова тут же вспомнили об обручальном кольце с бриллиантом за баснословную сумму, которым заинтересовался шоумен в ювелирном салоне.
Связав два этих факта, фанаты заподозрили, что именно Вербовая — та самая девушка, которая претендует на звание невесты Тимати. Кроме того, возникло предположение, что именно Анастасия стала финалисткой шоу "Холостяк".
Сама модель данные слухи не подтвердила.
"Я никакого отношения не имею ни к Тимати, ни к "Холостяку". Я просто оказалась в компании общих друзей, где попала в сторис к моему знакомому", — объяснила Анастасия порталу PeopleTalk,.
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