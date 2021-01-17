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Одинокая певица предложила себя в жёны Гарику Харламову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Женщина осыпала разведённого комика поцелуями.

Одинокая певица предложила себя в жёны Гарику Харламову

Эпатажная исполнительница Милена Дейнега периодически признаётся в любви мужчинам из сферы-шоу-бизнеса. Выбор певицы часто падает на харизматичных шоуменов со скандальной репутацией.

Милена уже набивалась в невесте Никите Джигурде и Алексею Панину. На этот раз её сердце покорил Гарик Харламов.

В Instagram представительница селебрити опубликовала небольшой фрагмент видео с резидентом Comedy Club, где страстно признается юмористу в любви.

На одном из светских мероприятий Дейнега сказала Гарику, что тот опубликовал в своём аккаунте видео с её участием. В шоу "Давай поженимся" Милена исполняла роль снегурочки, а Гарику, который является давним поклонником передачи, показалось данное видео забавным.

Гарик объяснил, что не мог не заметить такую красавицу. Дайнега с радостью откликнулась на комплимент.

"Я обожаю тебя! Крутой!!! Я выйду замуж за Харламова!!!" — объявила Милена и несколько раз поцеловала Гарика.

Юморист охотно принял ласку артистки.

Автор: Елена Былкина
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