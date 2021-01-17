Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в гибели своих кошек

Новаторство главного изобретателя США имеет, по мнению сестры певицы, негативную сторону.

Джейми Линн, младшая сестра Бритри Спирс, заявила, что электрокары Илона Маска опасны для домашних питомцев.

Женщина на своём горьком опыте узнала о данной проблеме. Линн объяснила, что что у электрокаров компании Tesla слишком тихие двигатели.

Сестра американской поп-дивы рассказала о гибели своих кошек. Домашние любимцы не слышат звука работы мотора, поэтому не могут сориентироваться и угождают под колёса авто.

Подробности гибели своих кошек Линн не раскрыла, однако обратилась к Маску с просьбой модернизировать автомобиль с учётом обнаруженной проблемы.