Композитор Ирина Грибулина, писавшая музыку для "Ералаша", обратилась к наследникам Бориса Грачевского.
Она попросила его вдову, а также детей от прошлых браков не "грызться" из-за имущества режиссёра, как это происходило в других именитых семьях.
"Вот, смотря на Борю сейчас, я очень хочу всех его бывших жен, детей попросить, чтобы не было этих страшных историй с разделом имущества, поливанием грязью, этим раздраем", — отметила композитор.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".