Грибулина попросила наследников Грачевского не "грызться" из-за денег

Композитор Ирина Грибулина, писавшая музыку для "Ералаша", обратилась к наследникам Бориса Грачевского.

Она попросила его вдову, а также детей от прошлых браков не "грызться" из-за имущества режиссёра, как это происходило в других именитых семьях.