На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру

Ксения Собчак сообщила подписчикам, что на неё написали заявление в прокуратуру за разжигание ненависти к тем, у кого нет иммунитета к коронавирусу.

Это якобы произошло в ролике "Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года", который телеведущая опубликована на своём YouTube-канале в конце 2020 года.

"В отношении тех, у кого нет антител используются оскорбительные выражения. Себя же гражданка Собчак относит к "элите", "избранным". Можно сделать вывод, что Собчак возбуждает ненависть по отношению к группе лиц, объединенных общим признаком — отсутствием антител", — сказано в заявлении, которое поступило в прокуратуру.

Собчак могут привлечь к к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ.