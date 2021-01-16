Исполнительница хита "Ох, Лёха, Лёха" показала трогательную переписку с худруком "Ералаша".
14 января не стало основателя знаменитого детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского.
Последней его связью с миром был мобильный телефон. В своём гаджете Борис Юрьевич переписывался с теми, кому были небезразличны его жизнь и здоровье.
Несмотря на то, что его охватывала тяжёлая болезнь, он вёл переписку с родными и знакомыми.
За пару недель до трагической кончины о здоровье режиссёра поинтересовалась звезда 90-х Алёна Апина.
Она поделилась перепиской с покойным.
"Мальчик мой, как тебя угораздило? Где же ты нашёл эту модную болячку?" — спрашивала 56-летняя исполнительница у Грачевского, желая ему скорейшего выздоровления.
"Алёнушка, дорогая! Больше спасибо! Я обязательно выберусь! Не дождутся!" — отвечал режиссёр.
Это общение в мессенджере стало для Апиной последней весточкой от Грачевского.
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