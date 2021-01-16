Монеточка показала любительские кадры со своей свадьбы

Молодая певица долго размышляла, делиться ли чересчур личными кадрами или нет.

22-летний автор и исполнитель песен Елизавета Гырдымова, известная под сценическим псевдонимом Монеточка, опубликовала видео, которое назвала "Как я вышла замуж".

Певица вышла замуж за 33-летнего соратника по творчеству Виктора Исаева.

Церемония бракосочетания прошла 26 декабря 2020 года. Свадьбу Лиза сыграла без пафоса. Она явилась в ЗАГС в скромном светлом платье, а жених был одет в джинсы и свитер.