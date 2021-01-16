Молодая певица долго размышляла, делиться ли чересчур личными кадрами или нет.
22-летний автор и исполнитель песен Елизавета Гырдымова, известная под сценическим псевдонимом Монеточка, опубликовала видео, которое назвала "Как я вышла замуж".
Певица вышла замуж за 33-летнего соратника по творчеству Виктора Исаева.
Церемония бракосочетания прошла 26 декабря 2020 года. Свадьбу Лиза сыграла без пафоса. Она явилась в ЗАГС в скромном светлом платье, а жених был одет в джинсы и свитер.
"Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити… она только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята! Чьё-то счастье любит тишину, а моё — громкие песни, танцы и искры радости, потому что это я!" — объяснила новоиспечённая супруга.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.