Дочь Ренаты Литвиновой снялась в откровенной фотосессии

Знаменитая мать поддержала 19-летнюю дочь в решении сняться обнажённой для мужского журнала.

Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская стала моделью глянцевого издания для мужчин.

Фото обнажённой девушки появилось на обложке журнала "Maxim".

Знаменитая мама сама однажды уже позировала для этого журнала. Она одобрила решение дочери украсить престижную страницу глянца.

"Когда, если не в девятнадцать?" — подписала снимок Литвинова.

Ульяна начинает карьеру в модельном бизнесе. Есть у девушки и опыт съёмок в эпизодической роли в кино.

На примечательном снимке девушка позирует топлес в сухом бассейне, наполненном розовыми пластиковыми шарами.

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