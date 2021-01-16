Российский актёр Владимир Конкин переболел коронавирусом. Самый острый период заболевания пришёлся на новогодние праздники.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителя артиста Елену Переслени.

"Он вылечился от коронавируса. У него еще пневмония, он дома находится под наблюдением врачей. Он заболел еще 27 декабря. Сам вирус убит. Лечились амбулаторно. Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идёт", — объяснила она.