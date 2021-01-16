Агутин признался Варум в любви на 23-летие брака

Свои чувства певец выразил в красивых стихотворных строчках.

Одна из самых крепкий пар отечественного шоу-бизнеса умилила поклонников трогательными отношениями после многих лет брака.

Леонид Агутин сочинил для своей обожаемой супруги романтичное стихотворение

"Родная, на этом холсте нарисованы мы. Единством, борьбой удивительных противоречий. И пусть, словно щурясь на солнце, что вышло из тьмы, Рождённый любовью наш путь будет сладок и вечен", — написал 52-летний музыкант.

Подписчики осыпали звёздную пару комплиментами, отметив, что с них должны брать пример другие представители шоу-бизнеса.