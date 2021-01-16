Свои чувства певец выразил в красивых стихотворных строчках.
Одна из самых крепкий пар отечественного шоу-бизнеса умилила поклонников трогательными отношениями после многих лет брака.
Леонид Агутин сочинил для своей обожаемой супруги романтичное стихотворение
"Родная, на этом холсте нарисованы мы.
Единством, борьбой удивительных противоречий.
И пусть, словно щурясь на солнце, что вышло из тьмы,
Рождённый любовью наш путь будет сладок и вечен", — написал 52-летний музыкант.
Подписчики осыпали звёздную пару комплиментами, отметив, что с них должны брать пример другие представители шоу-бизнеса.
"Супер-поэзия! Красивая пара! Счастья вам бесконечного", — написали фолловеры под постом со стихотворением.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.