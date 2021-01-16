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Антон Лапенко пристыдил матерящихся ведущих "ЧБД"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автор и актёр популярного интернет-сериала "Внутри Лапенко" заставил грязных на язык ведущих YouTube-шоу "Что было дальше?" вести себя культурно. 

Антон Лапенко пристыдил матерящихся ведущих "ЧБД"

Ведущим одного из самых беспощадных шоу стало стыдно за свое поведение, стоило им только сделать гостем человека, который заслужил любовь миллионов людей своими трогательными образами. 

Под взглядом Антона Лапенко язвительным ведущим стало не по себе. Они тут же переформатировались и пообещали не извергать из своих уст ругательства до тех пор, пока в их кресле сидит Антон Лапенко. 

Ребята, которые часто позволяют себе довольно грязные шутки, решили не материться, так как у Антона Лапенко в его сериале не звучит ни одного бранного слова. 

Иногда ведущие шоу "Что было дальше?" нарушали своё обещание, с их губ срывался мат. В качестве наказания за провинность они отжимались. 

Команда комиков под руководством Нурлана Сабурова с восторгом отнеслись к умению своего гостя за секунды перевоплощаться в своих многочисленных персонажей. Они пытались повторить за Лапенко, периодически выдавая фразы из его сериала.

 

Автор: Елена Былкина
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