Мадонна заказала пуховик и футболку в России

Американскую исполнительницу привлекли наряды российского бренда.

Как сообщает News. ru, стилистам Мадонны приглянулись вещи российского производства. Они выбрали для Мадонны чёрный пуховик, костюм и футболку от отечественного бренда Monochrome.

Основательница бренда Алиса Боха объяснила, что они уже отправили заказ именитой клиентке и с нетерпением ждут, когда она публично примерит наряды.

Американские поп-дивы периодически заглядывают в российские интернет-магазины. Ранее в России покупала одежду Эмили Ратаковски. Модели пришлись по душе куртка и спортивный костюм красного цвета.