Стас Барецкий врезался в Range Rover в Санкт-Петербурге

Спутница шоумена тоже получила серьёзные травмы.

Автомобиль эпатажного артиста врезался в иномарку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 января на Воскресенской набережной. На снимках заметно, что машина Барецкого сильно помята, особенно пострадал капот.

"Вот врезался в Range Rover. Сейчас ждем гаишников. Разбил опять все коленки", — объясняет Стас и возвращается к пострадавшему автомобилю.

Артист в беседе с журналистами "Пятого канала" признался, что в его машине находилась также девушка по имени Полина. По словам Барецкого, она сильно пострадала: у неё сломаны обе ноги. А также повредила голову, так как пробила лбом лобовое стекло.