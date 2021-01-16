Один из самых завидных холостяков страны решил поразить избранницу кольцом с огромным бриллиантом.

Тимати заинтриговал подписчиков, опубликовав в своём Instagram видео из ювелирного магазина.

Рэпера заинтересовало шикарное обручальное кольцо с солидным бриллиантом весом в 75 карат. Стоимость такого ювелирного чуда составляет 16 миллионов долларов (более миллиарда рублей).

Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера) задался вопросом. Своими соображениями он поделился с ювелиром.

"Джейкоб, как ты думаешь, есть вариант, что мне откажут при таком предложении? Ты думаешь, она скажет "да"?" — спросил Тимати у ювелирных дел мастера.

"Я думаю, что она не откажет. Есть, конечно, люди, которые откажут, но процентов 90 всё-таки скажут "да", — объяснил своё мнение Джейкоб.

"Ну всё, тогда будем пробовать", — сказал рэпер.