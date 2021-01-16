Дженнифер Лопес сейчас сильно благодарит пандемию коронавируса за то, что летом сорвалась её свадьба с баскетболистом Алексом Родригесом.
Певица объяснила в эфире радиостанции Sirius XM, что полгода назад сильно расстроилась из-за отмены церемонии бракосочетания, однако сейчас уверена, что это произошло не случайно.
"Я поняла, что нам надо поставить на паузу наши отношения. Я задумалась, а нужна ли мне свадьба?" — объяснила Лопес.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.