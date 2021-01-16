Юрий Лоза рассказал, как обхитрил финансовую пирамиду

Автор хита "Плот" уверяет, что изначально понимал, что имеет дело с аферистами.

Юрий Лоза вспомнил, как в 90-е годы вложился в дело "Властелины". Музыкант объяснил, что всё заранее просчитал, собираясь забрать деньги до того, как финансовая пирамида начнёт рушиться.

Певец сумел не прогореть в сомнительном предприятии, потому что был лично знаком с основательницей "Властелины" Валентиной Соловьёвой. Он убедил мошенницу вернуть его сбережения. Об этом исполнитель рассказал в эфире программы "60 минут".

На деньги, которые Юрий Эдуардович вывел из авантюристского проекта, он приобрёл автомобиль ВАЗ-2104.