Сын Бориса Грачевского задолжал более миллиарда рублей

Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".

Сын Бориса Грачевского от первого брака Максим не погасил кредит перед банком в размере 1 085 284 866,73 рублей.

Сведения размещены на сайте судебных приставов.

По информации "ФАН", сын Бориса Юрьевича выступал поручителем кредита банка "Возрождение" компаниям ОАО "Ростовский нефтемаслозавод "Рикос", ОАО "Трудовые резервы" и ОАО "Русская нефтяная группа".

Отец хотел помочь сыну в его финансовых неурядицах, однако сумма оказалась для него неподъёмной.

Компании, с которыми сотрудничал Максим Грачевский, обанкротились. Неудачливый бизнесмен был втянут в длительные судебные разбирательства. С 2009 года сумма его долга неизменно росла.

Грачевский-старший даже заложил дом в Подмосковье, однако это не помогло его сыну.